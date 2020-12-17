淡水屯山社區慶冬至 長者秀古早味「雞母狗仔」

新北市淡水屯山社區今(17)日舉辦了搓湯圓活動，聖約科大學生到社區服務，還有農會家政班志工也一同參與，而長者更做出古早的「雞母狗仔」麵糰，秀給大學生看，讓這傳統冬至的捏麵糰展現給年輕學子。

長者說這雞母狗仔，是用米食所作成的麵團，捏成許多動物型狀，來為冬至節慶妝點出不一樣的氣氛，而這也是他們阿公阿嬤們小時後的回憶，藉由這場搓湯圓活動，都展現在大家面前。

對此參與的聖約翰大學生也說，相當新奇，也與長者聊天，發現他們身上存在著許多的故事，也是值得他們學習。

現場市議員也都場參與，這場由屯山社區，紅樹林有線電視以及農會共同舉辦的活動，可說是相當熱鬧。

屯山社區理事長郭麗卿表示，讓農會的志工一起與長者搓湯圓，一旁的大學生也動手學習，讓這傳統手工湯圓飲食文化，還有「雞母狗仔」都可以傳承下去，也讓這一場提前慶祝冬至活動熱鬧許多。