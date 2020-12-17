淡水頂田寮橋結構堪慮 市議員爭取經費重建

新北市淡水區興仁里的頂田寮橋，使用40多年，在106年時發現有鋼筋裸露鏽蝕的現像，爭取重蓋，但因為經費不足，只用補強的方式解決，現在橋樑水泥護欄崩裂損壞，鄰近的溪床又有掏空的狀況。對此新北市議員蔡錦賢會勘，重新施作需要有4百多萬元，明年將會爭取到位，給附近居民一條安全的路使用。

興仁里長盧仁澤表示，這一座橋樑使用40多年，在106年時發現有鋼筋裸露鏽蝕的現像，原本當時要爭取重蓋，但後來隔年因為經費不足，只用了補強的方式來解決。

里長盧仁澤指出，這座橋使用頻繁，居民經過都很擔心會出現安全問題，希望可以盡快重新蓋一座新橋，別再拖延。現在橋樑的水泥護欄也崩裂損壞，看起來相當嚴重，鄰近的溪床又有掏空的狀況。

市議員蔡錦賢表示，這條橋樑重新施作必需要有4百多萬元的經費，明年將會爭取到位，接著由淡水區公所來進行設計發包施作，而鄰近的溪床則是由水利局進行補強，希望能夠給附近居民一條安全的路使用。

里長盧仁澤則是期盼這項建設爭取四年多，希望這次市府別再拖延，重視興仁里居民的通行安全，別等到出了意外，可就來不及了。