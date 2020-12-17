唯一缺點「不方便」 汐止水尾灣增景觀廁所

汐止基隆河步道沿岸的水尾灣一帶，不但一年四季都有花可以看，搭配河景風景很好，不過，唯一缺點就是上廁所很不方便，新北市政府找了適合地點設置景觀廁所，現在完成了，今(17)日新北市議員廖先翔就到現場關心，也希望嶄新的景觀廁所，讓散步休閒民眾更方便。

智慧里長黃智明說，過去水尾灣雜草叢生，而經過公部門及里辦公處管理維護後，現在特別不一樣了，沿路風景特別漂亮，堤內還有自然生態，讓民眾流連忘返，但是之前唯一美中不足就是上廁所很不方便，那在市議員廖先翔的爭取下，新北市政府將景觀廁所完成了，這是對民眾最有感的政策。

市議員廖先翔指出，許多民眾來這裡休憩的時候都會覺得很不方便，因為基隆河沿岸從星光橋有設置景觀橋，接著沿岸要到樟樹灣原住民公園才有洗手間，造成許多民眾到了這邊散步休閒如果待久了，找不到洗手間很不方便，所以，黃里長在里聯繫會報提出這個需求，希望能夠在水尾灣設置廁所，讓民眾來這裡可以更無後顧之憂，放心在這裡休憩。

廖先翔表示，在向相關單位反應後，市府水利局的協助下，目前景觀廁所已經完成，而且不是過去大家所認知的流動廁所，比較骯髒能不使用就不使用，全新的景觀廁所裡面的設施新穎，同時一天市府水利局還會派員清洗三次維護環境，讓民眾更放心的來使用這些設施。