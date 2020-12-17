快訊

陳時中盼俄舞團住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工研院設AIdea人工智慧平台 大數據分析員工跳槽機率

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
工研院16日舉辦AIdea技術交流會，邀請在AIdea人工智慧共創平台成功媒合AI人工智慧議題的企業及團隊出席，並頒獎表揚。圖／工研院提供
工研院16日舉辦AIdea技術交流會，邀請在AIdea人工智慧共創平台成功媒合AI人工智慧議題的企業及團隊出席，並頒獎表揚。圖／工研院提供

工研院「AIdea人工智慧共創平台」針對受疫情影響、年前轉職潮，透過大數據與AI人工智慧分析，歸納出企業員工未來是否會有離職的風險，成果已陸續應用在各企業上，還能協助找到解決方案，幫助企業留才、調配人力；工研院巨資中心執行長馮文生就表示，利用AIdea，平均僅需3個月就能找到解決方案，加速企業AI化、延攬AI人才。

工研院表示，2018年8月成立的「AIdea人工智慧共創平台」，協助產業找出AI人工智慧的應用發展，到今年12月為止已累積達近萬名資料科學家協助企業解題，並上架124個議題，發出超過370萬元獎金與獎品，成為AI人工智慧創新應用方案的孕育基地。

AIdea計畫主持人、專案組長霍安莉就說，AIdea平台議題多元，今年11月剛由AIdea媒合出爐的議題「員工離職預測」，短短3個月吸引467人參加解題，議題蒐集多個可能影響員工離職的因素，如年齡層、績效、最高學歷、出差數、請假數等，利用大數據與人工智慧，分析員工未來是否會有離職的風險，輔助企業針對離職風險較高的優秀員工及早啟動留才管理機制。

工研院巨量資訊科技中心執行長、AI人工智慧應用策略辦公室副主任馮文生就說，不同於其他AI人工智慧平台採取「先媒合、再解題」的模式，AIdea採取「先解題、再媒合」的一條龍服務，避免由單一團隊決定議題解決方案的品質，並能同時獲得多個解決方案，也因為AIdea協作與媒合，出題的企業可有效減少自行開發的時間與成本，一般專案取得演算法的時間平均耗時9個月，AIdea平均僅需3個月，因此能加速企業AI化、延攬AI人才。

AI 離職 疫情

延伸閱讀

聯發科成為MLCommons成員 致力推動AI標準

工研院攜手日本等12家大廠 拚百億智慧節能商機

聯發科成為開放工程聯盟創始成員 將推動人工智慧標準

工研院發表亞熱帶首座旋轉綠能建築技術研發測試平台

相關新聞

新泰塭仔圳第一區明年9月開拆 補償費達42億

延宕多年的新泰塭仔圳市地重劃案，終於在今年發布實施，共分兩區開發，第一區目前共3305件地上物，明年9月底起，市府將執行...

擅改社宅租金公式以自償率計算 北市議員：柯文哲是皇帝？

北市明倫社宅租金逾4萬元引發外界議論，北市議會工務委員會上周要求降租，台北市長柯文哲表示，若修改已出租的戶租金，不符法不...

工研院設AIdea人工智慧平台 大數據分析員工跳槽機率

工研院「AIdea人工智慧共創平台」針對受疫情影響、年前轉職潮，透過大數據與AI人工智慧分析，歸納出企業員工未來是否會有...

新北市污水下水道使用費 明年元旦起開始徵收

新北市汙水下水道使用費將於明年1月1日起徵收，水利局指出，所徵收汙水使用費未來將作為汙水下水道建設、設施營運及維護使用，...

北北桃水肥大戰 北市議員：自己的水肥自己清

台北市今年4月起嚴查外縣市水肥，形同拒收，8月更限縮迪化汙水處理廠投放時間，引爆北台灣水肥大戰。桃園等地水肥業者昨天帶百...

北市跨年晚會3階段交管 若受疫情影響變線上轉播

2021年跨年晚會倒數2週，北市府將在12月31日於市政府前廣場舉辦的「台北最High新年城2021跨年晚會」活動，當天...

工研院發表亞熱帶首座旋轉綠能建築技術研發測試平台

工研院今天在台南高鐵特定區沙崙綠能科技示範場域發表「號稱全世界只有三座可360度旋轉的綠能建築技術研發測試平台」，將提供...

板橋富豪社區被鑑定為海砂屋 最快112年都更拆除重建

位於板橋區中山路二段372巷的板橋富豪社區，屋齡約30年，出現房屋傾斜、牆壁剝落等狀況，更被鑑定為海砂屋，但因缺乏共識，...

宣稱鴿子保健食品有抗發炎療效 新北對業者開罰20萬元

現今網路購物便利，寵物食品業者常利用網路商城、臉書粉絲專頁行銷販售寵物食品，新北市動保處接獲民眾陳情，一家販售鴿子用保健...

瑞芳鼻頭山壁崩塌壓民宅搶修蓋防布 居民擔心再崩危險

新北市瑞芳區鼻頭一處前天傍晚山壁崩塌，土石瞬間崩落，場面駭人。巨石掉落地面崩裂四散，2戶民宅被砸中，1名老婦人被屋中掉落...

新北員山路611巷5弄道路遭封16個月 今正式開放通行

新北環狀線中和板橋交界處的員山路611巷5弄道路，捷運去年施工完畢後仍未開放通行長達16個月，原因是地方與市府對於道路要...

工研院攜手日本等12家大廠 投入百億創造智慧節能商機

工業技術研究院今天在高鐵特定區舉辦「跨氣候帶綠能建築產研技術及國際合作發表會」，主打「節能展示屋」、與日本東京電力等12...

熱門新聞

名產店誤開400萬發票 紅衣女客歸還業者豪請吃一年份麻糬

公車日搭20次當快遞？基隆市公車老人沒限次疑濫用將查

注意荷包！竹北光明六路與縣政二路口 將設科技執法

2021台灣燈會 竹市規畫管制區發放居民通行證

回來了！金石堂新營店關店3年 周五易地開幕

板橋富豪社區被鑑定為海砂屋 最快112年都更拆除重建

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。