工研院設AIdea人工智慧平台 大數據分析員工跳槽機率

工研院「AIdea人工智慧共創平台」針對受疫情影響、年前轉職潮，透過大數據與AI人工智慧分析，歸納出企業員工未來是否會有離職的風險，成果已陸續應用在各企業上，還能協助找到解決方案，幫助企業留才、調配人力；工研院巨資中心執行長馮文生就表示，利用AIdea，平均僅需3個月就能找到解決方案，加速企業AI化、延攬AI人才。

工研院表示，2018年8月成立的「AIdea人工智慧共創平台」，協助產業找出AI人工智慧的應用發展，到今年12月為止已累積達近萬名資料科學家協助企業解題，並上架124個議題，發出超過370萬元獎金與獎品，成為AI人工智慧創新應用方案的孕育基地。

AIdea計畫主持人、專案組長霍安莉就說，AIdea平台議題多元，今年11月剛由AIdea媒合出爐的議題「員工離職預測」，短短3個月吸引467人參加解題，議題蒐集多個可能影響員工離職的因素，如年齡層、績效、最高學歷、出差數、請假數等，利用大數據與人工智慧，分析員工未來是否會有離職的風險，輔助企業針對離職風險較高的優秀員工及早啟動留才管理機制。

工研院巨量資訊科技中心執行長、AI人工智慧應用策略辦公室副主任馮文生就說，不同於其他AI人工智慧平台採取「先媒合、再解題」的模式，AIdea採取「先解題、再媒合」的一條龍服務，避免由單一團隊決定議題解決方案的品質，並能同時獲得多個解決方案，也因為AIdea協作與媒合，出題的企業可有效減少自行開發的時間與成本，一般專案取得演算法的時間平均耗時9個月，AIdea平均僅需3個月，因此能加速企業AI化、延攬AI人才。