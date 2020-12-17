新北市污水下水道使用費 明年元旦起開始徵收

新北市汙水下水道使用費將於明年1月1日起徵收，水利局指出，所徵收汙水使用費未來將作為汙水下水道建設、設施營運及維護使用，透過汙水使用費的投入，市府可以持續改善新北市水環境並永續經營。

為改善新北市水環境汙染問題，市府自1997年起，大力推動公共汙水下水道建設，考量汙水建設、營運永續運作及水環境改善，新北汙水下水接管已破百萬戶，全國最多，迄今已投入360億元經費，卻是六都唯一未收費的城市。

水利局統計，基於使用者付費原則，市府於今年10月28日公布實施「新北市汙下水道使用費徵收自治條例」，將依自治條例徵收汙水使用費，預估一年可多增加10億元稅收。

水利局表示，汙水下水道費率與台北市及高雄市相同，1度徵收5元，以每戶每月平均用水量20至30度，每戶每月平均約繳100至150元，並隨自來水水費附徵汙水下水道使用費，如未接管則不收費。

水利局表示，市民有是否徵收汙水下水道使用費疑問，可至新北市政府水利局官網進入/業務專區/汙水設施科/新北市汙水下水道GIS系統/點選用戶接管查詢，即可查詢是否接管，或撥打新北市免付費電話0800-230-001將有專人協助查詢。

另未來用戶若有因自來水漏水或抄表錯誤等因素導致水費及汙水下水道使用費增加，可洽台北自來水事業處或台灣自來水股份公司確認，如經相關單位確認屬實，將由所屬自來水單位協助辦理核減退費或抵繳。