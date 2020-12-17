北北桃水肥大戰 北市議員：自己的水肥自己清

台北市今年4月起嚴查外縣市水肥，形同拒收，8月更限縮迪化汙水處理廠投放時間，引爆北台灣水肥大戰。桃園等地水肥業者昨天帶百餘人、40輛水肥車，北上至北市府、迪化汙水廠及環保署抗議，稱「被各地政府欺負得很慘」；對此，台北市議員陳怡君表示，各縣市政府要有能力處理自己的汙水，請桃園及新北市政府拿出辦法，自己的水肥自己清。

陳怡君說，台北市大同區非二等公民，請衛工處研擬遷移廢止迪化汙水處理廠。另外，身為在地里的里長陳豐祥表示，汙水處理廠當初興建時出現以下疏漏，包括北側投肥站蓋好未用咎責，北側投肥站本是定案投肥站址，因居民抗爭，就把南側臨時投肥站變永久投肥站，南側的居民不是居民嗎？南側既然是臨時投肥站，已使用10年以上，這是臨時嗎？另外，環保局沒有開罰單，是沒臭味？居民聞到的臭味，反應次數之多，是市府執行不力？還是根本放任？

里長陳豐祥說，雖然衛工處已經將投放時間改為上午9時至晚間6時，但里民還是不定時聞到惡臭味，希望可以將汙水迪化廠遷移。