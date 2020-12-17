台北跨年信義區三階段交管 若疫情影響有備案

北市2021跨年晚會交管措施出爐，市府前方自25日開始管制，信義區自31日晚間7時起實施三階段管制；若跨年晚會受疫情影響改為線上轉播，則自31日晚間6時起實施四階段交管。

台北市交通局今天公布「台北最High新年城2021跨年晚會」交通管制措施，為了搭設舞台，市府路、新仁愛路將從分三階段進行管制，12月27日至隔年1月2日市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線封閉，提醒用路人改道。

交通局表示，若跨年晚會正常舉辦，信義區將實施三階段交通管制，警察局並依現場車流狀況，彈性擴大管制。

第一階段從12月31日晚間7時至8時，管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。

第二階段從12月31日晚間8時至10時，除第一階段管制範圍，再納入逸仙路（忠孝東-仁愛）及仁愛路（光復南-逸仙），禁止車輛進出。

第三階段從12月31日晚間10時至隔年1月1日凌晨3時管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域，禁止車輛進出。

若跨年晚會受武漢肺炎疫情影響，改為線上轉播不開放民眾進場，交通局表示，信義區將實施四階段交通管制，彈性管制區域與活動正常舉辦時相同，警察局將依現場狀況彈性擴大管制，第一階段自12月31日晚間6時起，跨年晚會地點人車管制進出；第二階段自晚間7時起管制台北101大樓週邊落焰區；第三階段自晚間10時起增加管制松壽路及信義路5段；第四階段自晚間11時起，台北101大樓週邊人車禁止進出。

觀傳局綜合行銷科科長洪梅雲表示，北市跨年晚會改為線上轉播標準將隨疫情發展做滾動式調整，目前只要台北市出現1例不明感染源本土確診病例，就會強制民眾戴口罩、取消飲食攤位；單周出現15例不明感染源本土病例，就會改為線上轉播，不開放民眾入場。

交通局交通治理科科長葉志宏表示，即便跨年晚會改為線上轉播，101煙火仍會正常施放，民眾可以自行前往參觀，不過預期人潮不會像活動正常舉辦時洶湧，將取消接駁公車服務，其餘停車管制、疏運等措施則維持不變。