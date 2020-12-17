工研院發表亞熱帶首座旋轉綠能建築技術研發測試平台

工研院今天在台南高鐵特定區沙崙綠能科技示範場域發表「號稱全世界只有三座可360度旋轉的綠能建築技術研發測試平台」，將提供不同類型建築受不同方位日照影響情境，用來驗證綠能建築技術與產品性能。

工研院今天在綠能科技示範域舉辦「跨氣候帶綠能建築產研技術及國際合作發表會」，經濟部能源局局長游振偉、工研院院長劉文雄、台南市長黃偉哲為亞熱帶綠能建築技術研發測試平台揭牌，工研院推介與產業界合作打造的節能展示屋。

劉文雄表示，這座測試平台是亞熱帶第一座旋轉測試平台，可模擬不同房屋座向與不同太陽方位角對建築的影響，測試建築材料與各項設備性能，未來可作為相關法規修訂的實證依據，並成為產品進軍同類型氣候市場的一大利基。

劉文雄表示，目前全球僅3座具旋轉功能的建築科技實驗屋，另2座分別位於代表溫帶氣候的美國加州與代表熱帶氣候的新加坡，台南的 SPINLab表現出亞熱帶氣候建築設計，未來也將於美國、新加坡的研發能量互相鏈結，讓台灣綠能產業延續下去。