你我都是平民英雄 「服務利他」論壇19日登場

服務利他促進會與嘉義市九華山地藏庵聯手推動的「服務利他獎」自開辦以來，已邁入第六屆，歷年來社會各界提出具體行動服務方案參與評比件數已超過1200件，參與人數近5000人，頒發獎金總計將近600萬元，各服務方案的影響效益仍在持續發展中。

成立於2015年的「中華民國服務利他促進會」，旨在提倡人與人之間彼此關懷、相互扶持及熱心公益服務之理念。企盼「服務利他」理念能深植國人心中，使它成為本世紀的顯學，也期望「服務利他獎」能夠改變社會，成為台灣的麥格塞塞獎，因此特邀各領域專業堅強的學者共同舉辦「服務利他-祥和社會，環境永續」為主題的學術論壇。這場這場充滿正面能量、意義非凡的學術論壇將在12/19(六)於台北福華文教會館-前瞻廳舉行。

當天三場以「服務利他」為主軸的學術交流，各場主講人及與談人將藉由不同面向之剖析與探討，讓與會者更深入地了解「服務利他」，體會到「服務利他」的真正意涵，並進一步落實在生活中，以達到善的循環、祥和社會、環境永續之境界。

英國19世紀中期作家查爾斯‧狄更斯名言：在這世界上，能為他人減輕負擔之人，都絕非庸碌之輩。「服務利他獎」主要目的在鼓勵民眾共同去觀察這個社會，然後發現社會的問題、感受到社會的需要，進而努力地去找尋解決問題的方法。簡言之，就是將愛心服務由形容詞轉換成動詞的概念，服務利他獎的實踐基金就是在幫助您實現。而這過程中最主要的三階段為：發現問題、撰寫方案、實踐方案，也就是從觀察、企劃到實作的過程。

實現善的種子，人人都可以成為平民英雄一直是服務利他獎的核心價值，一直以來總是有一群人充滿正面能量的平民英雄經由「服務利他獎」一起努力將服務由想法轉化為具體行動。把愛傳出去，猶如一粒稻種，萬畝福田之效。

期待各界共襄盛舉，藉由這場意義非凡的學術論壇讓服務利他更加開枝散葉，匯聚更多的正面能量，共同推動這個心性啟發、習性改造的耗大工程。