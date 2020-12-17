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北市府抽查131家寵物業者 5件違法罰46萬

中央社 / 台北17日電

為保護動物和維護消費者權益，台北市法務局今天公布109年度查核寵物業結果，裁罰5件、合計裁罰金額為新台幣46萬元。

法務局今天召開「無照繁殖買賣寄養犬貓查核結果」記者會，為尊重生命及保護動物並維護消費者權益，偕台北市動保處進行109年度寵物業查核。

查核結果為，北市總計140家特定寵物業者，抽查131家，連同民眾檢舉77件，共查獲3件非法經營犬貓買賣寄養業，以及2件合法特定寵物業者店內展售動物環境設施未符合相關規定，並依法開立行政處分，裁罰金額共46萬元。

動保處說明，這次查核重點包括是否非法繁殖、買賣或寄養特定寵物（犬、貓）事業及合法特定寵物業者店內展售動物環境設施是否符合相關規定。

其中，這次查獲違法案件中，有2件是民眾透過網路平台非法販售自家繁殖的美國短毛貓；另1件為信義區特定寵物業者未於期限內完成許可證換發程序，仍持續經營寄養事業，違反動物保護法規定，依法裁處10萬元。

此外，還查獲大安區一間特定寵物業者店內展售犬貓數量超出許可證核定的最大在養隻數，且有多個籠舍大小未能符合法定規格，違反動保法規定，依法款裁處業者4萬元，並要求店家立即改善；但複查時仍未改善犬貓展售籠舍空間和超量展售動物，累犯依法再裁處業者12萬元。

動保處呼籲，非法業者管理毛小孩恐嚴重影響動物福祉及飼主權益，若民眾發現有非法經營犬貓繁殖、買賣、寄養情形，請協助蒐證並通報1999市民專線。

寵物 寄養 北市

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