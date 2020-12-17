網販寵物食品宣稱療效 新北動保：最高罰100萬

新北市政府動物保護防疫處今天表示，寵物食品不是藥品，不應宣稱療效，若業者於網路販售時，食品內容敘述涉及有醫療效果文字，將依法開罰，最高可處新台幣100萬元罰鍰。

新北市動保處近期接獲民眾檢舉，指某業者於網路販售鴿子用保健食品，產品宣傳內容有「抗發炎、降低呼吸道疾病感染率、消滅沙門氏菌」等用字，明顯涉及預防、治療動物疾病醫療效能，動保處已約談業者。

動保處代理處長楊淑方今天透過新聞稿表示，現在網路購物便利，寵物食品業者常利用此管道販售寵物食品，但常見如關節保養品、營養補充品等，由於其並非動物用藥品，不具醫療效果，故不可宣稱改變生理機能、治療及預防疾病等醫療效能。

動保處說，寵物食品業者於網路販售寵物食品時，無論是產品外包裝標示、紙本宣傳手冊文案或廣告介紹用語，皆不得使用具有宣傳療效的文字，違反者可依動物用藥品管理法，處20萬至100萬元罰鍰。

動保處強調，不少業者會依據文獻或是實驗室檢驗報告，便在網路上宣稱具有特定效果，但若沒有向防檢局申請核准為動物用藥品，業者應審慎檢視廣告內容以免觸法。