北市公告地價南港漲幅最大 士林夜市跌近2%

台北市地政局今天公布110年土地現值，平均漲幅2.17%，北市12個行政區都上漲，漲幅最大的為南港區3.38%；但士林夜市和台北文華東方酒店受疫情衝擊，公告地價區段都呈跌幅。

地政局上午召開「台北市110年公告土地現值評議結果」記者會，地價科長潘依茹表示，經地價評議委員會評定完成，平均調幅為2.17%，連續3年上漲；且不動產交易價格和同期北市住宅價格指數都上漲，整體不動產市場呈「量溫價穩」格局。

潘依茹指出，北市4668個地價區段，有4312個地價區段、約92.37%上漲，209個地價區段持平、約4.48%，僅147個地價區段下跌、約3.15%。

她說，北市12個行政區表現都是上漲情形，又以南港區的3.38%居冠，主因是受到東區門戶計畫整體帶動；另，漲幅最少則為文山區的1.01%，因位處市郊，交通便利性相對較差，且保護區土地比例高。

地價持平和下跌區域部分，潘依茹表示，大多座落在區位、交通、環境品質條件較差及土地使用管制嚴格地區等；部分則是受今年疫情影響商業活動發展而下跌，像是士林夜市下跌1.93%、西門商圈下跌0.43%、東區商圈下跌0.30%。

地政局長張治祥提到，有部分國際大型觀光旅館因受到疫情衝擊，營業績效下跌，也反映在公告地價，像是松山區的台北文華東方酒店下跌2.01%居冠、其次為中山區的美麗信花園酒店下跌1.91%、中山區晶華酒店下跌1.67%、中山區台北美福大飯店下跌1.01%，以及中山區萬豪酒店下跌0.99%。

張治祥表示，公告土地現值是作為土地移轉時核課土地增值稅的基礎，並非課徵地價稅的依據，所以這次調整對明年地價稅不會產生影響，將於明年1月1日正式公告，民眾可上台北地政雲查詢。