板橋富豪社區被鑑定為海砂屋 最快112年都更拆除重建

位於板橋區中山路二段372巷的板橋富豪社區，屋齡約30年，出現房屋傾斜、牆壁剝落等狀況，更被鑑定為海砂屋，但因缺乏共識，無法重建。後來在熱心住戶努力及都更推動師協助下，終於取得9成住戶同意，並媒合中山路4戶店面申請都更二箭，基準容積從300%提高至345%，最快112年拆除重建，將回饋237坪的公共托老空間。

新北市都更處指出，都更二箭對象為主要幹道寬度達20米以上沿線之危險及老舊建築物、海砂屋及都市更新地區等建築，基地規模在2000平方米以上或完整街廓，且建築基地臨接面前道路面寬連續20米以上，並捐贈、提供老人活動、公共托老、公共托育及社會住宅等公益性設施，最高基準容積加給20%，

都更推動辦公室專門委員陳建吉表示，富豪社區原有64戶，後又整合中山路4間店面，達到都更二箭臨接20米主要幹道條件，已通過市府核定基準容積加給15%，達到345%，後續若申請都更容積獎勵，最高上限可達50%。

陳建吉說，富豪社區重建正進行規劃設計，預計明年下半年送更新事業計畫與權利變換計畫至市府審查，市府會加速進行，若一切順利，兩年內可以完成，並啟動拆除重建。