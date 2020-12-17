宣稱鴿子保健食品有抗發炎療效 新北對業者開罰20萬元

現今網路購物便利，寵物食品業者常利用網路商城、臉書粉絲專頁行銷販售寵物食品，新北市動保處接獲民眾陳情，一家販售鴿子用保健食品的業者，疑似在臉書刊登「抗發炎、消滅沙門氏菌」等食品廣告文字涉及療效，動保處長楊淑方表示，已在11月6日約談業者，今天依動物用藥品管理法開罰10萬元，提醒業者販售寵物食品介紹內容應符合「寵物食品用字參考表」規定。

民眾王小姐10月12日向動保處反映，德○貿易有限公司於網路臉書販售鴿用寵物食品，其產品宣傳內容有「抗發炎、降低呼吸道疾病感染率、消滅沙門氏菌」等用字，經動保處審視並比對「寵物食品用字參考表」，前述文字明顯涉及預防、治療動物疾病醫療效能，已違反動物用藥品管理法第19-1條及第39條規定，動保處已於今日對業者進行約談，並依法處10萬元罰鍰。

楊淑方表示，寵物食品常見如關節保養品、營養補充品等，由於並非動物用藥品，不具醫療效果，故不可宣稱改變生理機能、治療及預防疾病等醫療效能，寵物食品業者於網路販售寵物食品時，無論是產品外包裝標示、紙本宣傳手冊文案，或僅僅是在網路上刊登之廣告介紹用語，皆不得使用具有宣傳療效的文字，違反者可依動物用藥品管理法第19-1條、第39條規定，處20萬至100萬元罰鍰。

農委會於2018年8月1日在寵物食品申報網上頒布新版「寵物食品用字參考表」(https://petfood.coa.gov.tw)作為宣稱療效文字的判斷基準，並供寵物食品業者參考，動保處提醒業者及網路賣家，在販售寵物食品前一定要先檢視用字參考表，依規定販售寵物食品避免觸法。

楊淑方表示，常見業者依據文獻或是實驗室檢驗報告，便在網路上宣稱具有特定效果，寵物食品若沒有向防檢局申請核准為動物用藥品，都不可以廣告宣稱具有醫療效能。呼籲相關業者或網路賣家在販售寵物食品時要謹慎檢視廣告內容，不要為了促銷販售量而觸犯法規，遭受高額罰鍰得不償失。