瑞芳鼻頭山壁崩塌壓民宅搶修蓋防布 居民擔心再崩危險

新北市瑞芳區鼻頭一處前天傍晚山壁崩塌，土石瞬間崩落，場面駭人。巨石掉落地面崩裂四散，2戶民宅被砸中，1名老婦人被屋中掉落物品打傷。新北市政府工務局、瑞芳區公所等單位今天持續在現場搶修。工程人員表示，清除道路土石並在邊坡覆蓋帆布。但附近居民說，山坡還有裂縫，擔心再有大雨恐會再崩，希望加強安全防護。

附近住戶今天指出，現在只有挖走道路的土石，看到山坡上還有裂縫，應該全面看如何整理山坡，避免大雨再來會再崩落，水管已被落石打壞沒水可用，工程要做就要做好，不然居民會住得很害怕。

現場工程人員表示，他們負責清除道路土石並先在邊坡覆蓋帆布，防止土石繼續滑落，先搶修為主。