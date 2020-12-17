新北員山路611巷5弄道路遭封16個月 今正式開放通行

新北環狀線中和板橋交界處的員山路611巷5弄道路，捷運去年施工完畢後仍未開放通行長達16個月，原因是地方與市府對於道路要單向還是雙向通車意見不同，經會勘後決議汽車維持單向通行、機車開法雙向通行，歷經標誌畫線畫設後今正式開放通行。

員山路611巷5弄在捷運未施工前，為中和往板橋的單行道，新北環狀線施工時將該道路封閉，去年施工完畢捷運局進行復舊工程，不過當地提出該到路改為雙向通行，可以大幅減少附近住戶通行時間。

中和區員富里長蔡宗霖說，員山路611巷、581巷有4、500戶的住戶，多數住戶交通工具以機車為主，若道路仍以單向通行，會造成住戶進出都需要繞路，改以雙向通行可減少時間，對當地民眾很有幫助。

交通局交通管制工程科長陳建成表示，捷運工程完工後，要求捷運局復舊並以過去單行道方式為主，但地方提出雙向通行的要求，而該處為中正路、員山路的大路口，若多增加一個出入口會有車流交織易發生危險。

陳建成說，員山路611巷5弄與中正路平行，相距沒有很遠，基於簡化動向、安全因素才建議單行道，不過會勘完畢後，考量地方提出的需求，決議試辦機車雙向通行、汽車維持單向通行3個月。

新北市議員葉元之表示，當地里長希望可以雙向通行，但會擔心有機車騎士不遵守號誌標線只能右轉員山路，違規直行中正路而產生意外，希望所有用路人能遵守號誌標線，讓所有人都有方便道路可以使用。