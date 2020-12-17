工研院攜手日本等12家大廠 投入百億創造智慧節能商機

工業技術研究院今天在高鐵特定區舉辦「跨氣候帶綠能建築產研技術及國際合作發表會」，主打「節能展示屋」、與日本東京電力等12家國內外大廠共同投入上百億，要創造智慧節能商機。現場也進行「全球首座亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」揭牌儀式，結合美國新加坡等國際研發單位，投入跨氣候帶綠能建築研發。

能源局局長游振偉表示，「節能展示屋」模擬南台灣常見透天住宅形式，進行綠電最大化的智慧化節能建築技術示範與驗證。而工研院與成功大學共同建置全球首座「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」，提供不同建築受日照方位影響情境，以驗證綠能建築技術與產品性能。在智慧控制的進步及多元電力的發展條件下，有別於傳統綠電建築，將朝向更有效、更智慧化提高能源應用效率，讓人們在節能減碳的同時又能兼顧舒適生活。未來透過綠能建築技術產學研共創及國際合作的觸角，可望成為我國綠能科技開發及綠能建築示範應用的典範場域，隨著場域的軟硬體設施完工、產業投資、進駐展開，沙崙綠能科技示範場域將成為我國能源轉型的關鍵據點。

工研院院長劉文雄表示，近年許多國家提出2050碳中和觀念，期望將地球溫升控制在1.5°C以內，這波浪潮對產業形成減碳壓力。台灣必須跟上國際腳步，才能創造經濟成長新動能。面對減碳浪潮，必須在節能、創能、儲能、系統整合各個面向展開，工研院擘畫2030技術策略與藍圖，聚焦永續環境領域應用，在綠能科技示範場域中投入綠能和建築整合技術，例如「節能展示屋」，為住宅結合再生能源的自給自足電力供應範例，可以模擬一整個社區接受能源管理中心的調度，透過其測試，達成三大目標，包括第一、展現智慧電力調度之相關應用及可行性。二、整合相關技術，建構產業聚落及供應鏈。三、藉由場域的示範，向大眾推廣能源效率的重要性。