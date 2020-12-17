寵物業者展售犬貓數超量 北市動保處重罰12萬

台北市動物保護處及法務局上午公布寵物業查核結果，北市140家特定寵物業者，抽查131家，連同民眾檢舉77件，共查獲4業者違規，其中1家累犯複查不合格，重罰12萬。

動保處表示，查核重點包括是否非法繁殖、買賣或寄養特定寵物（犬、貓）事業及合法特定寵物業者店內展售動物環境設施是否符合相關規定。

本次查獲違法案件中，2件是透過網路平台非法販售自家繁殖的美國短毛貓，1件為信義區特定寵物業者未於期限內完成許可證換發程序，仍持續經營寄養事業，違反動物保護法第22條第1項規定，均依第25條之2第1項規定裁處10萬元。

另查獲大安區一家業者店內展售犬貓數量超出許可證核定之最大在養隻數，且有多個籠舍大小未能符合法定規格，違反第22條第2項規定，依第28條第1款裁處業者4萬元，並要求店家立即改善，複查時業者除未改善犬貓展售籠舍空間，仍超量展售動物，屬累犯，依法再裁處業者12萬元。

法務局表示，經營特定寵物買賣之業者，其寵物來源，應由取得許可證之寵物繁殖場或寵物買賣業者供應；並於完成晶片植入後，始得買賣或轉讓他人。特定寵物買賣交易時，寵物繁殖或買賣業者，應備有登載寵物相關資訊之文件，並提供予購買者。

另外，物繁殖場、寵物買賣或寄養業者，於電子、平面、電信網路及其他媒體進行廣告行銷宣傳時，應標示其許可證字號。消費者於選購寵物時應留意核對上述資訊，確認寵物合法來源。