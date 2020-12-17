韓式料理「韓虎嘯」 插旗新北中和今開幕

韓式料理「韓虎嘯」來台5年分店已遍佈台北、桃園、新竹、台中、高雄，各式韓式料理深受年輕人喜愛，「韓虎嘯」不為新冠肺炎疫情影響，決定插旗新北中和環球影城，今起正式營運。

韓虎嘯中和環球店為第7家分店，今開幕除了有招牌韓式經典小菜、咖哩吃到飽外，也提供韓式炸雞、海鮮煎餅、韓國炒雜菜等料理，以及韓國產地直送醬料調配的湯頭，直接在台灣就能享用道地韓式料理。

RH集團執行長張雅涵指出，「韓虎嘯」的廚師都從韓國來到台灣，希望提供最道地的韓式料理，「淳昌辣醬鍋」、「議政府部隊鍋」等料理的食材都取自韓國當地，她個人最推薦的「韓式牛小排」，更被許多消費者稱讚全台第一名。

張雅涵表示，韓虎嘯也因為韓國電影「雞不可失」推出「水原王炸雞」，廚師更前往韓國水原學習炸雞做法，炸雞的口味與當地相同。