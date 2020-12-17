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韓式料理「韓虎嘯」 插旗新北中和今開幕

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
韓虎嘯也因為韓國電影「雞不可失」推出「水原王炸雞」，廚師更前往韓國水原學習炸雞做法，炸雞的口味與當地相同。記者王敏旭／攝影
韓虎嘯也因為韓國電影「雞不可失」推出「水原王炸雞」，廚師更前往韓國水原學習炸雞做法，炸雞的口味與當地相同。記者王敏旭／攝影

韓式料理「韓虎嘯」來台5年分店已遍佈台北、桃園、新竹、台中、高雄，各式韓式料理深受年輕人喜愛，「韓虎嘯」不為新冠肺炎疫情影響，決定插旗新北中和環球影城，今起正式營運。

韓虎嘯中和環球店為第7家分店，今開幕除了有招牌韓式經典小菜、咖哩吃到飽外，也提供韓式炸雞、海鮮煎餅、韓國炒雜菜等料理，以及韓國產地直送醬料調配的湯頭，直接在台灣就能享用道地韓式料理。

RH集團執行長張雅涵指出，「韓虎嘯」的廚師都從韓國來到台灣，希望提供最道地的韓式料理，「淳昌辣醬鍋」、「議政府部隊鍋」等料理的食材都取自韓國當地，她個人最推薦的「韓式牛小排」，更被許多消費者稱讚全台第一名。

張雅涵表示，韓虎嘯也因為韓國電影「雞不可失」推出「水原王炸雞」，廚師更前往韓國水原學習炸雞做法，炸雞的口味與當地相同。

中和環球店今與明日前20名消費者可以168元優惠價格享用韓式湯頭的個人煲，今起至12月25日前往消費時，在官方粉絲專頁按讚，就有機會以銅板價格吃到水原王炸雞，也有雙人優惠套餐等多種優惠。

「韓虎嘯」不為新冠肺炎疫情影響，決定插旗新北中和環球影城，今起正式營運。記者王敏旭／攝影
「韓虎嘯」不為新冠肺炎疫情影響，決定插旗新北中和環球影城，今起正式營運。記者王敏旭／攝影

韓國 新冠肺炎 疫情

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