萬里區中幅舊台二線連2次落石 單線通車下午5時前清畢

新北市萬里區中幅里舊台二線昨晚9點多發生落石，區公所昨晚搶修後清除，恢復通車，不料今天上午7點多，同一地點又發生第二石崩落，目前正在封住1個車道搶修，預計下午5點前清除完畢，請民眾行經時注意。

萬里區公所表示，中幅里舊台二線中福25號前30公尺左右，基隆往萬里方向，第一次崩落在昨晚9時13分，發生後落石占一個車道，萬里分駐所派5員警力至現場協助交通管制，公所搶災廠商9時58分抵達現場清除，在10時50分清除完畢，恢復正常通行。