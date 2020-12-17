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萬里區中幅舊台二線連2次落石 單線通車下午5時前清畢
新北市萬里區中幅里舊台二線昨晚9點多發生落石，區公所昨晚搶修後清除，恢復通車，不料今天上午7點多，同一地點又發生第二石崩落，目前正在封住1個車道搶修，預計下午5點前清除完畢，請民眾行經時注意。
萬里區公所表示，中幅里舊台二線中福25號前30公尺左右，基隆往萬里方向，第一次崩落在昨晚9時13分，發生後落石占一個車道，萬里分駐所派5員警力至現場協助交通管制，公所搶災廠商9時58分抵達現場清除，在10時50分清除完畢，恢復正常通行。
不過，因為雨勢仍不斷下，土石鬆軟，萬里區長粘雪琴說，今天上午7時24分同一地點又發生落石，同地點落石第二次崩落，2線道占住1線道。本所隨即派請搶災廠商前往處理，上午10時許已將道路上土石清除完畢，惟現場邊坡上方尚有鬆動土石，為避免土石再次崩落，擬將邊坡上方鬆動土石一併清除，下午5時前清除完畢。
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