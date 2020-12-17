北市工務局官員涉貪 柯文哲：看調查結果再懲處

台北市工務局公園處官員涉嫌貪污，台北市長柯文哲今天表示，市府不預設立場，待檢方調查結果出爐，該嚴懲就嚴懲。

北檢偵辦台北市工務局公園處官員涉貪案，公園處長陳榮興、花卉試驗中心主任宋馥華今天上午以80萬元、50萬元交保，張姓、黃姓技工遭聲押禁見。

柯文哲上午出席第41屆台北國際音響暨藝術大展時接受媒體聯訪，他表示，司法的東西不要預設立場，等檢調調查結果出爐，該嚴懲就嚴懲。

另外，媒體詢問，會不會認為指揮中心對於印尼移工防疫規定較嚴格，對於俄羅斯芭蕾舞團較寬容，柯文哲表示，這種事情按照SOP走就好，感染就是感染，病毒不會因為在印尼人或俄國人身上就不一樣。

柯文哲說，全世界武漢肺炎疫情還是非常嚴重，很多人是在上飛機前才被感染，這時篩檢一定是陰性，因為還沒發病，且就算是檢疫期間都無症狀，解列管前採檢才確診，這類感染者雖然傳染力較低，但還是有風險，所以要照著SOP走，在疫苗較普遍前，都咬緊牙關，不要被攻破就好。