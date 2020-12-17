金大與4企業簽產學合作意向書 共同培育博士級研發人才

國立金門大學為積極推動產學研發人才的培訓，並導入產學交流資源，建立以企業需求為導向之產學研訓合作平台，昨與包括碁元知識移動股份有限公司、史蓓思吧股份有限公司、力鋼工業股份有限公司、品嘉國際建設股份有限公司等四家優質企業簽訂產學合作意向書，未來將共同推動培育博士級研發人才，攜手為台灣的產業培育更多優秀人才。

金大今天表示表示，這四家簽約公司的主要營業項目，碁元知識移動股份有限公司經營項目有：投資顧問、管理顧問、資訊軟體服務、資料處理服務、第三方支付服務等。史蓓思吧股份有限公司經營項目有：電影片製作、動畫影片製作業、電影錄音業、演藝活動業等。力鋼工業股份有限公司經營項目有：鐵塔設計及安裝、輸電鐵塔各類鐵塔製造，再生能源相關鐵塔製造、鐵塔設計、熱浸鍍鋅(熱鍍鋅)、防墜工程、追日型太陽能發電等。品嘉建設股份有限公司經營項目有：住宅及商辦大樓開發興建、都市更新、老屋改建等。

金大昨派出的簽約代理人人文社會學院院長高瑞新表示，此次簽約對象均為國內同業所稱讚的優質企業，且都秉持「誠信立業」及「品質為企業永續經營之根本」為原則之經營理念，並完整實踐，未來簽約方將落實各項產學合作計畫，共同促成產學合作成功的典範。