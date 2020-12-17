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船主妻子組隊產銷班自售萬里蟹 最新鮮也最便宜

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
漁民們準備將萬里蟹撈上岸，再由產銷班們第一手直接賣給消費者，價格便宜又新鮮。圖／新北市漁業處提供
漁民們準備將萬里蟹撈上岸，再由產銷班們第一手直接賣給消費者，價格便宜又新鮮。圖／新北市漁業處提供

新北市萬里蟹聞名全台，每年秋冬產季到來時，船主妻子便會組成產銷班，在野柳漁港舉辦野柳假日活蟹市集，販售現撈的萬里蟹，由於是第一手販售，不只新鮮，連價格都比市價便宜一成，經濟實惠，假日市集將從即日起辦到1月3日，邀請民眾一起在天冷之時來野柳漁港大啖萬里蟹。

活蟹市集主打自家販售的生猛萬里蟹，跳脫盤商的收購，直接進市集販賣，減少轉手費用，也因此能夠以低於市價一成的價格將優惠直接轉給消費者，而且產銷班的船主妻子各個都是老手，經驗豐富，要判斷一隻價錢只要3秒，價格公道。

產銷班林小姐指出，今年冬天來得晚，走得也會比較晚，預計萬里蟹產季可持續到明年初，歡迎民眾一起來享用新北美食萬里蟹，遊客可以選擇自己挑喜歡的螃蟹，或是由產銷班人員來協助挑選，且還能選擇要現場清蒸或是帶回家自己料理、享用。

漁民吳兩成手持兩隻花蟹，邀請大家趁著冬冷之際來野柳漁港大啖萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
漁民吳兩成手持兩隻花蟹，邀請大家趁著冬冷之際來野柳漁港大啖萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
野柳漁港假日活蟹市集，每到秋、冬季夏日就人潮絡繹不絕，大家都來享受好吃萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
野柳漁港假日活蟹市集，每到秋、冬季夏日就人潮絡繹不絕，大家都來享受好吃萬里蟹。圖／新北市漁業處提供

萬里蟹 野柳

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