船主妻子組隊產銷班自售萬里蟹 最新鮮也最便宜

新北市萬里蟹聞名全台，每年秋冬產季到來時，船主妻子便會組成產銷班，在野柳漁港舉辦野柳假日活蟹市集，販售現撈的萬里蟹，由於是第一手販售，不只新鮮，連價格都比市價便宜一成，經濟實惠，假日市集將從即日起辦到1月3日，邀請民眾一起在天冷之時來野柳漁港大啖萬里蟹。

活蟹市集主打自家販售的生猛萬里蟹，跳脫盤商的收購，直接進市集販賣，減少轉手費用，也因此能夠以低於市價一成的價格將優惠直接轉給消費者，而且產銷班的船主妻子各個都是老手，經驗豐富，要判斷一隻價錢只要3秒，價格公道。