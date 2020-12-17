北市公布110年地王、地后 台北101連8年蟬連寶座

北市地政局今公布110年地王、地后，眾所矚目的地王仍由「台北101大樓」，以每平方公尺183萬7000元（每坪約607萬元），第8度蟬連地王寶座；地后由「新光摩天大樓」拿下，預估公告土地現值以每平方公尺177萬9000元（每坪約588萬元）；住宅區最高區段價為則由大安區「宏勝帝寶」奪得寶座。

北市110年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，平均調幅為2.17%，連續3年上漲。

全市4668個地價區段，有4312個地價區段、約92.37%上漲，209個地價區段持平、約4.48%，僅147個地價區段下跌、約3.15%。

地政局表示，公告土地現值，是作為土地移轉時核課土地增值稅基礎，並非課徵地價稅依據，因此本次調整對明年地價稅不會產生影響。

根據地政局統計，110年地價作業調查期間（108年9月2日至109年9月1日），經濟景氣維持穩定成長，金融市場貨幣寬鬆，在資金充沛及長期低利率的環境下，市場信心及交易量能漸增。

經統計，今年北市不動產買賣登記案量達2萬7392件，較去年同期的2萬5737件，增加1655件，增幅達6.43%，連續3年正成長。

不動產交易價格部分，依據實價登錄資料及地價調查結果呈現上漲情形，同期間北市住宅價格指數（108年9月至109年8月）也上漲2.69%。整體而言，不動產市場呈現「量溫價穩」格局。

各行政區部分，全市12行政區均上漲，其中，在東區門戶計畫帶動下，南港區漲幅最大，公設逐步推動、工商及產業設施相繼到位，平均調幅3.38%居首；漲幅最少的為文山區，因位處市郊，交通便利性相對較差，加上保護區土地比例高，平均調幅1.01%居末。

地政局長張治祥表示，110年公告土地現值上漲區段主要是反映實價登錄動態、土地使用管制及土地利用現況，其中，以都市計畫變更地區、享有一定容積獎勵的開發地區，以及住二山限區整體開發地區等，受土地使用強度提升或土地利用現況改變等影響，地價變動較為明顯。

至於地價下跌區段，則以區位、交通、環境品質條件較差、土地使用管制嚴格地區較為明顯；部分受疫情影響商業活動地區，如西門、東區、士林夜市等商圈，地價也有下跌。

明年地王部分，仍由台北101大樓再次衛冕，受惠信義商圈區商業活動聚集，加上商辦市場需求殷切，租金逐步走揚，帶動地價上漲，公告土地現值以每平方公尺183萬7000元，換算每坪約607萬元，連8年蟬連寶座。

而新光摩天大樓雖以每平方公尺177萬9000元，換算每坪約588萬元，屈居第二，但隨著北門廣場再造及「台北雙子星」聯合開發案等持續推動，西區門戶計畫輪廓漸趨成形，前景仍然可期。

張治祥強調，公告土地現值調整應反映市場變動，因此市府近年持續推動精進地價查估作業，建置電腦輔助大量估價系統模組，讓公告土地現值更合理反映區域地價水準與動態差異，促進土地稅基更均衡、公平與合理。

目前，地政局正依據地價評議委員會評議結果，計算全市41萬餘筆宗地的公告土地現值，民眾若需了解110年公告土地現值資料，可於110年1月1日正式公告後，前往台北地政雲查詢。