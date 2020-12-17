猴硐單線搶通誤點嚴重 今起平溪線、深澳線分割運轉　

台鐵瑞芳猴硐間走山中斷10多日單線搶通後，雖然暫時解決路線中斷問題，但因為該路段列車的密度極高，列車皆以時速40公里慢行，列車誤點情形頗為嚴重。台鐵為解決及改善誤點，擬定分割運轉計畫，今天起，將平溪線及深澳線的列車採取「分割運轉」。

台鐵局表示，目前瑞芳猴硐間以東正線單線雙向行車，行經該區間列車皆以時速40公里慢行，12月14日通車迄今部份列車有所延誤，考量西正線通車時間因後續工程仍在地質探勘尚未定案，為降低列車運轉延誤時間，台鐵局採用平溪線及深澳線分割運轉。

台鐵局說，今天起，調整平溪線列車改以猴硐站始發、深澳線列車改以瑞芳站始發，以減少支線列車進入瑞芳-猴硐區間，讓正線列車有更多空間作運轉整理。

司機員陳振芳也在臉書提醒乘客，他指出，自瑞芳-猴硐間的坍方單線搶通後，雖然暫時解決了路線中斷問題，但因為本路列車的密度極高，以致於列車誤點情形頗為嚴重，尤其平溪線，在四腳亭、瑞芳、猴硐站，列車停好、停滿的情況時而可見。

他說，平溪線及深澳線的列車採取分割運轉。各以猴硐-菁桐及瑞芳-八斗子間折返運行。這樣除了可解決平溪線及深澳線列車嚴重誤點問題。更可將瑞芳與猴硐間的路線，有效的留給台北往返東線的列車，來減少各級列車的誤點率。旅客及在地民眾在搭乘火車時，請多加注意列車資訊及動態，若有疑問時，可向各附近車站資詢。

目前搶修西正線進度，台鐵局說，15日各方專家學者及顧問公司共同討論，為避免直接斬斷坡腳破壞岩盤穩定性，將於西正線及邊坡間施作較大孔徑且較深之排樁擋土牆，再清除西正線上之滑落岩盤及邊坡表土，並於上邊坡設置格框護坡、岩栓、噴凝土以穩固邊坡，並視鑽探成果檢討增設地錨及地錨荷重計監測。

同時規劃施作截水溝、洩水管及水平排水管等措施，排出岩層地下水，增加邊坡穩定性，後續再設置水位計、傾斜管等地工監測儀器，持續監控坡面穩定狀態，並針對南北兩端之邊坡加強關注，以確保行車安全。

面對緊接而來的元旦連續假期疏運高峰，台鐵局表示，將以安全為前提，加強運轉整理，以維疏運期間順暢。