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北市環河北路飆車多 1晚查50件改裝車
台北市大同區環河北路路段寬，許多駕駛人在深夜車輛較少時行經該處超速、車輛噪音過大，影響附近住戶睡眠，大同分局日前配合環保局執行靜城專案，一個晚上在該路段查獲50件改裝汽、機車噪音超標。統計北市大同區今年已舉發165件車輛改裝車體，3萬1361件超速行駛。
大同分局說，3萬1361件超速行駛中，有34件是嚴重超速行駛（超速60公里以上），不論是汽車或機車，車主將被裁罰新台幣6000元至2萬4000元，吊扣牌照3個月；本月已無配合環保局執行的靜城專案，仍嚴密規畫勤務取締交通違規。
大同分局表示，環河北路路幅寬敞，深夜、凌晨時段車輛易超速行駛，特別是改裝車製造噪音，嚴重干擾民眾睡眠安寧。本月4日星期五深夜在環河北路執行靜城專案，針對疑似改裝車體、排氣管、產生噪音車輛定點攔查檢測，當晚查獲50輛噪音超標的改裝車輛，由環保局依噪音管制法進行裁罰，並要求車主再去環保局進行複檢。
大同分局呼籲，汽、機車應遵守交通法規，勿有違法變更、改裝車體行為，駕駛人深夜及凌晨時段行經住宅區，應保持同理心使用引擎低轉狀態通過，降低引擎聲音。
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