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新店智慧寶高園區恐使塞車問題惡化 市府將闢新道路

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新店寶興便道平時就交通壅塞，民眾擔心寶高園區完成後情形更加嚴重。圖／新北市交通局提供
新店寶興便道平時就交通壅塞，民眾擔心寶高園區完成後情形更加嚴重。圖／新北市交通局提供

寶高園區恐使原本交通就壅塞的寶興便道、寶橋路更塞，交通局表示，新北市目前正在新闢一條「寶高便道」供園區內上班族使用，另外也會整建好寶橋路人行便道，增加民眾走路去搭乘大眾交通運輸工具意願，藉此解決塞車問題。

即將落成的智慧寶高園區緊鄰寶高路、寶橋路、寶興便道，這幾條道路都是新店與台北市木柵來往的重要連絡道路，上、下班時間經常湧入大量車流。

新店寶福里長林清河說，現在寶高園區還沒開通，寶興便道就已塞到不行，到時候多家廠商進駐，新店陸續多出1萬名上班族，寶興便道恐會整條堵住，使車輛無法動彈。

新北市議員陳儀君表示，寶高園區落成對地方居民來說是一喜一憂，喜的是能增加大量就業機會，憂的是地方交通問題恐更加嚴重，希望市府提出配套，並向地方說明清楚。

新北市經發局指出，市府目前已在闢建一條園區聯外道路「寶高便道」，將與寶高園區同步完成，此條道路在銜接中興路後可以直上北二高，所以在增加車流同時，也會增加道路來避免塞車問題更加嚴重。

交通局長鍾鳴時表示，為了寶高園區，市府已準備許多交通配套，他們會先把寶橋路人行便道做好，鼓勵民眾至寶橋路搭乘公車、捷運等大眾運輸工具，並要求大貨車行駛寶新便道，做好分流，再加上新闢的寶高便道，相信能解決寶高園區所帶來的車流問題。

塞車

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