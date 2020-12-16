桃園水肥欲投放至北市 北市議員批：鄭文燦有本事自己處理

北市為嚴管水肥來源，把唯一投肥站的迪化汙水廠縮短投放時間、GPS軌跡查驗抽肥業者，並提高水質抽樣檢驗，北市水肥業難以消受，桃園業者也受影響，北桃業者昨出動百輛水肥車先後至環保署及台北市府投遞陳情書。北市議員均表示，自己的水肥自己處理，不要把自己的快樂建立在別人的痛苦上。

北市警察局統計，北市及桃園水肥業者今出動百輛水肥車，先後前往環保署及市府廣場前抗議並投遞陳情書，過程十分平和。據傳業者也至迪化汙水廠抗議，了解後，均為正常投放的水肥車。

北市水肥同業聯誼會代表陳益萍認為，北市汙水檢驗標準過於嚴苛，導致水肥車遭停證事件頻傳，盼能放寬水肥檢驗標準及投放時間；桃園業者則希望北市能協助處理桃園水肥。

但鄰近迪化汙水廠的大同區臨江里長陳豊祥反應，民眾不斷抱怨水肥車造成惡臭味，儘管多次通報市府，但時不時還是會聞到異味，居民生活品質大受影響、苦不堪言，堅決反對桃園水肥投放到北市。

民進黨北市議員李建昌表示，桃園人口眾多，新北更突破400萬人，卻都沒有設置水肥投放站，過去拿到北市處理，造成民眾困擾，根本解決辦法應各自設置投放站自行處理，「不能把自己的快樂建立在別人的痛苦上」。

「鄭文燦這麼厲害，有本事就自己處理」，國民黨北市議員王浩直言，桃園自己的水肥就該自己處理，沒道理北市要幫忙；針對民眾反應投放站有惡臭味，建議市府應升級設備。

衛工處副處長程培嘉回應，北市水肥站的水質標準全國一致，且比一般家戶排到下水道的標準嚴格十倍，只要業者合法抽肥，不要去抽油質、工業區廢水等，理論上都會符合標準。

程培嘉表示，市府2013年委託台灣水環境再生協會針對水質標準檢討，認為標準合宜、無須調整。與環保局合作加強稽查、提高水質檢測頻率後，水肥不合格率已從今年7月的7成降至1月1的3成。

對於桃園水肥業者盼能把桃園水肥投放到迪化汙水廠處理，程培嘉說，因應北市議會要求，迪化汙水廠早在2010年起就禁收外地水肥，水肥處理是縣市政府職責，相信桃園市府有能力處理。

另外，針對北市水肥業者放寬水肥投放時間及其檢驗標準，因當地民眾抗議數次水肥車噪音及惡臭味，考量周邊住戶的生活作息，因此將投放時間改為上午9時至晚間6時。