水肥業者陳情 北市衛工處：考量議會要求與水質標準

北市與桃園水肥業者今陳情，希望北市放寬投肥時間與水質標準。北市衛工處表示，迪化廠不收外縣市水肥是議會要求，水質標準全國一致；投肥時間改為白天是顧及居民作息。

台北市與桃園市水肥業者出動近百輛水肥車與垃圾車，先後至環保署及台北市政府遞交陳情書，並至迪化污水處理廠正常投肥，過程平和。

業者陳情表示，污水檢驗標準過於嚴苛，並希望放寬投肥時間，也盼迪化廠可以收受外縣市水肥。

台北市政府工務局衛生下水道工程處副處長程培嘉指出，水肥站的水質標準全國一致，且比一般家戶排到下水道的標準嚴格10倍，也就是說只要業者合法抽肥，不要去抽油質、工業區廢水等，理論上都會符合標準。

程培嘉表示，民國102年委託台灣水環境再生協會針對水質標準檢討，認為標準合宜、無須調整。

程培嘉說，自從與環保局合作加強稽查、提高水質檢測頻率後，水肥不合格率從今年7月的7成降至11月的2、3成左右，但還是偏高，「就算有混到一些油脂也不該這麼高」。

程培嘉指出，站在政府立場，還是希望業者合法抽肥，至於油脂應送至專門機構處理，而不是投到污水處理廠的水肥站。

迪化廠不收外縣市水肥，程培嘉說，是台北市議會的要求，而且居民也反對，還為此抗議了數次。水肥處理是縣市政府職責，相信桃園市府有能力處理。

至於投肥時間，程培嘉說，是為顧及周邊居民的作息，才將原本半夜也可以投肥的時間改成上午9時至晚間6時，避免民眾晚上被車輛聲響及異味影響到日常生活。