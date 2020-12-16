管理民間動物收容處 新北採「紅綠燈」分級管理

民間動物所收處所飼養環境不佳時有所聞，新北市動保處將以「紅綠燈」三級標準，將民間動物收容處分級管理，除了協助個案提升收容處環境標準，更可加強毛寶貝管理照顧，精進動物收容品質。

動保處昨日召開今年度第2次毛寶貝幸福委員會，邀集各界專業學者及動保團體擔任委員，討論民間動物收容處所分級方式管理，此次會議委員提出許多意見，會中決議針對收容處人員訓練、環境衛生、照顧行為等以紅、黃、綠燈分級管理方式，以協助環境改善，精進民間動物收容處所管理。

動保處長楊淑方表示，民間收容所經營者具有愛心，但多數管理人年紀較大，無力維護環境，紅、黃、綠燈的分級，代表業者所需輔導程度不同，希望達到全數都輔導至符合「動保法」、「動物傳染病防治條例」的目標。

楊淑方說，新北約23家民間動物收容所，共約收容犬隻5783隻、貓295隻，動保處每半年稽查一次，檢視飼養狀況、寵物登記、狂犬病疫苗施打情形，關心經營者是否需要協助。

地點分布為三芝區最多6家、林口3家，而瑞芳、五股、樹林、三峽和新店分別各有2家，另外還有石門、八里、鶯歌、新店、平溪和貢寮區。

楊淑方指出，2018年淡水小坪頂陳喜紅狗場，管理不當造成超過30隻狗死亡，動保處查獲後即刻全數沒入犬隻，並已將陳喜紅依違反動保法移送地檢署偵辦，未來這種情況即會列為紅燈；黃燈為飼養環境不佳或因租約或違建問題面臨迫遷，需要介入協助處理及稽查環境狀況，並要求不再增加收容犬隻及增加輔導頻率，其餘歸為綠燈，維持定期稽查輔導頻度。