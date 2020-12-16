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民眾養魚被檢舉「飼養不當」 網友歪樓：養到鯉魚王？
新北市林口區有民眾收到動保處留下的查訪單，通知民眾要主動與動保處聯繫，但民眾表示「我養魚」，並上FB爆廢公社發文，但網友都歪樓留言，直說「你養的一定是鯉魚王」，新北市動保處回應，下午5點多也與該住戶聯繫，確認家中只飼養魚並未有其他寵物。
「有人收過這種單子嗎？重點是…我養魚」，該網友發文表達自己的無奈，且查訪單上勾選的選向更是貴住戶疑似「飼養管理寵物不當」的選項，讓人啼笑皆非，貼文一出不但引發討論，一堆網友歪樓留言「你養的一定是鯉魚王」、「你的魚是不是會去追郵差？」、「你是不是養美人魚」，還有網友建議他在門口貼「我養的是魚，魚要怎麼叫？」。
動保處說明，此案為林口區文化三路二段某社區，陳情人懷疑該住戶家中有比特犬，對比特犬感到恐慌，所以向動保處陳情，今日前往現場因未遇到該住戶故留查訪單，下午5點多也與該住戶聯繫，確認家中只飼養魚並未有其他寵物。
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