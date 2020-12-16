力挺三芝創業青年 新北市議員買豬肉甩餅送民

為鼓勵三芝青年返鄉創業決心，市議員陳偉杰除到場支持外，還購買了一百份的甩餅分享給民眾享用，此外還特別選購國產豬的豬肉口味，就是要表現支持返鄉青年也支持國產豬的心意。

每一張甩餅都不假他人之手，返鄉青年親手一張一張甩，就是希望顧到品質，也傳遞手工的用心，而市議員陳偉杰要用最實質的行動，鼓勵返鄉青年的創業用心，更加也要支持國產豬，讓民眾一口吃下不只是創業青年的熱情，更加還有國產豬肉的鮮甜美味。

市議員陳偉杰表示，為了鼓勵青年返鄉，來到三芝區由返鄉青年創業的甩餅店，購買一百份的甩餅，要來發送給在地的鄉親，希望以實際的行動支持青年返鄉創業，也要透過發送百份甩餅的集客效果，行銷返鄉青年的店面，更快速的被更多的地方鄉親看見。

此外返鄉創業青年的甩餅口味有鹹有甜，這次市議員陳偉杰發送的百份甩餅全部都選擇豬肉口味，原因不外乎是即將開放美豬進口，未來民眾購買豬肉將會有更多元的選擇，這次發甩餅也是希望能夠讓鄉親品嚐到美味國產豬的好滋味。