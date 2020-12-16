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公車族注意！西門PLAY樂購町登場 11條公車路線受影響
集結購物與表演的「西門PLAY樂購町」即將開跑，活動橫跨聖誕、新年、情人節、農曆過年，引起民眾關注，為配合活動進行，台北市公共運輸處也提醒，109年12月18日及110年1月30日將會管制周邊路段，預計將有11條公車路線受影響。
台北市公共運輸處表示，成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（峨嵋街-內江街），預估將有11條公車路線受影響，並取消停靠2個站位，提醒請民眾至鄰近站位候車或於改道動線上之現有站位乘車。
民眾可至「大臺北公車」網頁、手機版網頁以及智慧型站牌顯示，查詢管制路段及公車改道表，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。
此外，公共運輸處籲請民眾屆時多加留意該處網站，如對公車改道有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或透過臺北市民當家熱線1999（外縣市：02-27208889）了解相關訊息。
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