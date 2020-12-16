汐止保新里銀髮俱樂部揭牌 長輩生活多采多姿

汐止區保新里的老年人口不少，為了讓長輩們多多走出來健康樂活，今(16)日保新市民活動中心舉行銀髮俱樂部揭牌，未來除了每個星期固定共餐，還會安排活動，讓老人家聚會聯誼，生活更多采多姿。

新北市銀髮俱樂部新增據點就在保新市民活動中心，在來賓揭牌儀式後，不趕著共餐，吃飯前帶著長輩動一動，當天包括新北市議員張錦豪、白珮茹、廖先翔、汐止區長陳健民、觀天下有線電視公司總經理周鴻均等都出席參加，也和長輩們一起跟著動健康，儘管坐在椅子上活動筋骨，幾分鐘時間已經有點累，但老人家跳的好起勁。

保新里長吳明道說，好不容易克服活動中心問題成立銀髮俱樂部，雖然活動中心在里內算是比較偏僻的地方，但我們希望不管怎麼樣把第一步跨出去，透過銀髮俱樂部讓大家多出來走走、聊聊天、吃吃飯，鼓勵長輩多多來參加。

汐止區長陳健民指出，這是里長配合市府在照顧長者很重要的政策，今天也來了很多人非常熱鬧，那以後也希望長輩多利用這樣的場域，當里長辦活動的時候儘量的參加、辦理共餐也出來吃飯聊天。