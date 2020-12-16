北海岸鬼屋拚重生 「海灣新城」明年啟動環境改善

新北市石門區「海灣新城」因房屋外觀破損、缺乏管理，被戲稱為北海岸3大鬼屋之一，今年10月終於成立管委會，找回屋主商討環境改善方案。管委會主委張國猛今也到新北市府正式提案，預計明年推動各項環境改善計畫；城鄉局表示，將給予各項行政協助，並研議是否經費補助，翻轉社區樣貌。

海灣新城全盛時期近300戶住家，但因海風長期侵蝕，房屋外觀嚴重受損，現在僅有10餘戶居住，今年10月，張國猛與其他住戶找回9成所有權人，成立管委會，11月底也與城鄉局合辦淨灘及家園環境清潔日，凝聚社區共識。

張國猛指出，清潔日當天成果十分豐碩，更重要的是很多屋主回到社區，一同重視家園環境，管委會明年也將推動周邊空地綠化認養、外牆整建及公共環境領域整頓等計畫，希望跨單位協調，加速社區改造，「打造成新北最優質的觀光區域，再造榮光。」

城鄉局都市計畫科長鄭博仁說明，管委會今提出的相關計畫，均有發展性及可行性，但部分涉及共同持有領域，經社區區分所有權人會議同意後，會協調市府各單位給予協助，包括用地機關協調、跨局處分工，經費部分則要看社區後續實質計畫內容，再予以檢核。