汐止鵠鵠崙路面塌陷破損 爭取經費要整修

汐止區鵠鵠崙路接五東山慈聖宮，每年金針花開吸引不少遊客，但山路窄並不好走，再加上路況不好，有安全上的疑慮，立委賴品妤、市議員張錦豪協助爭取中央水保局450萬經費，要將破損的路面，儘快改善，保障通行安全。

五東山慈聖宮主委李清強說，這幾年金針花、櫻花盛開一年比一年美，也成了觀光景點，不過，要上山的路並不好走，除了斜坡彎道之外，部分路段太窄，再加上路面龜裂情況嚴重，行車並不安全，所以，也向民意代表陳情，希望將路面整修，讓人車通行更安全。

市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，沿路的路況並不好，尤其上半部的路面相當不好，經過立委賴品妤、市議員張錦豪爭取下，這次經費由水保局撥經費進行改善工程，會將整修鵠鵠崙路整條路的路況做改善，另外，針對排水不良的部分也一併施作，預計三個月的時間，讓民眾有更平坦安全的路可以走。