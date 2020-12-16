新北動保處：民間動物收容處所 將採分級管理

新北市政府動物保護防疫處今天表示，日前邀專家學者及動保團體代表開會決議，民間動物收容處所明年初起將執行紅、黃、綠燈分級管理計畫，以協助改善處所環境及管理機制。

動保處表示，有鑑於民間動物所收處所飼養環境不佳時有所聞，為維護動物福祉，日前邀集專家學者開會討論並擬定計畫，使民間動物收容處所符合動保法相關規範，及飼養管理後續訪視輔導內容都能更加完備。

動保處表示，民間動物收容處所將採紅、黃、綠燈分級方式管理，管理不當達到違反動物保護法程度，列為紅燈，行為人可依動保法送辦及沒入動物，以維護動物福祉；黃燈為飼養環境不佳或因租約或違建問題面臨迫遷，需要介入協助處理及稽查環境狀況，並要求不再增加收容犬隻及增加輔導頻率。其餘歸為綠燈，維持定期稽查輔導頻度。

動保處表示，即將與全市23家民間動物收容處所開會說明分級輔導管理計畫，預定明年初起執行，希望能達到個案協助提升收容處環境標準，加強毛寶貝管理照顧及動物收容品質等目標，讓新北持續朝向友善動物城市方向精進。