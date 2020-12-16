新北擬訂自治條例 外送員上線每日限12小時內

新北市政會議今天通過「新北市外送平台業者管理自治條例」草案，規範外送員上線時數每日12小時內、業者須為外送員投保團體傷害險，上路實施後盼更保障外送員安全。

新北市政府勞工局今天在市政會議中，提案「新北市外送平台業者管理自治條例」討論與審議，局長陳瑞嘉表示，購物型態逐漸變為網路交易，電子商務平台經營模式從銷售商品逐漸發展至個人服務。

勞工局說，電子商務平台與餐飲業者合作，提供外食族的需求，由外送員於行動電話應用程式提供外送服務。不過，平台外送項目未必以餐飲為限，因此，自治條例範之外送平台，不只限定提供餐飲外送的服務員。

勞工局勞動檢查處表示，轄內提供外送服務量相當頻繁，發生交通事故相較為高，因此新北市有必要制定保護外送員的強制性保護規定，包含外送員成立合約時，平台應提供一式二份合約，供外送員留存了解自身權益。

勞工局說，外送員面臨食物保鮮、系統送餐時間、消費者期待等壓力，長期累積壓力與疲勞，若無適當休息容易發生交通事故。條例中規定，外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務期間超過12小時。

另外，平台應為外送員實施職業安全與交通安全訓練，也必須投保傷害保險，保險範圍為意外傷害致失能或死亡，保險金額不得低於新台幣300萬元。

勞工局說，主要是平台業者與外送員間的僱傭關係或承攬關係未確定時，會有適用勞動基準法的疑慮，因此，無論其彼此關係為何，透過自治條例強迫平台必須投保團體人身傷害保險，有助於保障外送員的權益。

陳瑞嘉說，避免外送員工作過勞，限制工時除能保障外送員身心健康，也確保用路人的安全。也可透過罰鍰加以處罰違規平台業者，後續將提新北市議會審議，盼明年能上路保障外送員工作安全。

市府交通局長鍾鳴時今天下午在記者會表示，相關條例目的是希望業者負責做好外送員的教育訓練和業務整備，不要讓年輕人以追逐時間換取第一桶金，卻發生交通事故。

鍾鳴時說，外送員車禍帶來的傷害非常嚴重，不只是消費者拿不到餐而已，希望大家一起顧好年輕族群的行車安全。

交通局交通安全科長林昭賢表示，根據交通大學「機車駕訓制度補助計畫」研究指出，經訓練者違規風險減少32%、肇事風險減少20%。交通部公路總局明年補助新北機車駕訓班補助共2000名，市府另媒合新北巿公共汽車客運商業同業公會，加碼挹注1000個名額。

林昭賢說，統計108年新北機車騎士自摔、自撞高達45人，肇事原因以未注意車前狀況、未保持車距為主。新北市機車駕訓班每名補助新台幣1300元，將以鼓勵騎士參加駕訓，未來盼能制度化。