南港機廠社宅三房宣稱24坪 室內坪數加陽台公設破40坪

南港機廠基地社會住宅今舉辦上梁典禮，其社宅在台北市長柯文哲推動「東區門戶」中，不僅扮演交通與產業發展關鍵地位，也是柯文哲任內單一基地最大、戶數最多的社宅。然而，在此大面積基地社宅，市府宣稱三房型坪數最高僅24坪，實際室內坪數加上陽台及公設，也堪比明倫社宅突破40坪，疑似時機敏感僅公開室內坪數。

南港機廠社宅位於忠孝東路七段南側捷運南港機廠基地內，基地面積為7萬8811平方公尺，工程預算73億元整，興建地上2棟27層大樓。

外界關心的房型部分，一房型10至12坪，提供1098戶、二房型16至18坪，提供236戶、三房型22至24坪，提供108戶，總計1442戶，但其坪數大小範圍僅在室內。

實際室內坪數加上陽台2.84坪、大小公設（一樓物業管理、公共設施、電梯、走廊等），一房型坪數為22.3坪、二房型32.8坪、三房型41.73坪，最高坪數突破40坪；租金部分，3年後才完工，基於周邊房價浮動因素，待社宅完工後才會預估租金金額。

北市都發局長黃景茂指出，雖然坪數加上陽台公設，三房型突破40坪，但實際租金僅計算室內、陽台、小公設坪數，不含一樓大公設，僅公開室內坪數，是怕外界誤會租金是以大坪數來計算。

都發局指出，東區門戶為北市府4年投入26項子計畫，其中，建設社宅社區就是其中重要構想之一。而南港機廠社宅扮演交通及產業發展的關鍵地位，除改善南港地區居住環境品質，因應新創產業經濟廊帶引進的就業人口居住需求，將持續落實北市居住正義。