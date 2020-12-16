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工程奧斯卡 北市瑞光中南公宅、永春陂濕地等5工程獲獎

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
「內湖瑞光公宅統包工程」獲行政院公共工程委員會的「公共工程金質獎」優等獎。圖／北市府提供
「內湖瑞光公宅統包工程」獲行政院公共工程委員會的「公共工程金質獎」優等獎。圖／北市府提供

行政院公共工程委員會的「公共工程金質獎」，素有工程奧斯卡之稱，北市府今年有5項工程獲優等及佳作獎項，名列全國各地方縣市第一。

北市府副市長彭振聲表示，今年北市五件獲獎工程，分別為「內湖瑞光公宅統包工程」、「南港中南段公宅新建工程」；北水處的「大度淡海線輸水管潛盾接續工程」、北捷局「LG02車站等及國語實小捷運共構大樓新建工程、大地處「1永春陂濕地公園設施營造及改善工程(第二期)」。「個人貢獻獎」部分，北市府則有4人員獲獎。

彭振聲表示，今年得獎工程中，內湖瑞光公共住宅統包工程是北市第一座結合智慧市場之社會住宅，屋頂設置城市農園、景觀花園及太陽能板，可改善夏季高溫問題，亦導入智慧化管理整合超級市場與社區，屬全齡層健康宅。

中南段公宅新建工程，建築採多層次退縮及半戶外空間量體組合，創造立體公共空間。並納入智慧三表(水表、電表、瓦斯表)，提升公共住宅精緻感。

「大度淡海線∮1200mm輸水管潛盾接續工程」，工程支援淡水地區形成雙線系統，大幅提升供水安全；工程以波狀可撓管穿越「山腳斷層」，施工創新技術及克服困難。

至於「LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程及國語實小捷運共構大樓新建工程」，車站具有三大特色：「車站站體最短」、「搶救文化遺址」及「塑造地下文物藝廊」。

永春陂濕地公園設施營造及改善工程(第二期)」，以恢復既有生態與落實循環經濟為主軸，規劃生態復育區、緩衝區及人為活動區，保留3 棟既有營舍活化為公園場館。

彭振聲表示，行政院公共工程委員會舉辦的「公共工程金質獎」，有「工程界奧斯卡獎」之稱，象徵國家公共工程品質最高榮譽，北市能在各界專業評審的嚴謹考核下脫穎而出，是對北市公共工程品質肯定，也是對施工團隊最大的鼓勵。

北市 濕地公園 彭振聲

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