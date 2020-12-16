新北展望2021 侯友宜：鏈結國際發展庶民經濟

新北市長侯友宜今天表示，明年將深耕在地並鏈結國際、發展庶民經濟及地方特色是當務之急、另推動新創產業、實踐綠色永續城市，他並勉勵再衝刺盼年底達標招商新台幣1500億元。

新北市府經濟發展局今天在市政會議專題報告，提出經濟發展5大策略：產業空間布局、在地深耕鏈結國際、庶民經濟及地方特色、創新創業發展、綠色永續城市。

經濟發展局長何怡明表示，新北招商因今年資通訊產業、觀光服務業及物流產業不受疫情影響且逆勢成長，創造4萬2000多就業人數，未來將落實企業社會責任、提升居住環境品質為核心，提出「工業區立體化方案2.0」，協助產業解決土地問題，深耕在地。

在產業空間布局方面，透過工業區立體化、進駐新店寶高AI（人工智能）智慧科技園區、拓展瑞芳第二產業園區拓展，及發展民間產業區，提供用地；另外，輔導青年創業募資與新興產業，未來市府全力協助產業轉型，打造智慧科技經濟城與國際接軌。

侯友宜表示，新創產業是新北產業的發展重點，也是新挑戰，市府正全力協助產業轉型，並著力數位科技，積極與國際接軌。

侯友宜說，今年遭逢疫情肆虐，民間庶民經濟面臨困頓，影響小吃店、商家或百貨公司，市府將更關注底層注入資源，當務之急是幫助庶民經濟活絡發展，並打造新北成為綠能、數位科技、永續經營的智慧經濟城。

他說，今年預計招商1500億元，現在達1386億元，將全力衝刺，盼年底達標。展望2021年的布局，盼望讓新北市在後疫情時代成為台灣最耀眼的城市。

另外，武漢肺炎（2019新冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍處高峰期，侯友宜會中要求加強防疫宣導，並呼籲大眾不可掉以輕心；尤其天氣突然降冷，應全力做好居家檢疫關懷照顧。