北捷動物明星彩繪列車上路 邀民眾看貓熊遊貓空

北市動物園大貓熊「圓寶」即將在110年元旦亮相，台北市今天推出捷運文湖線彩繪觀光列車，邀請民眾到台北看圓寶、搭貓纜、遊貓空。

台北市副市長蔡炳坤表示，動物園今年喜事連連，不只圓寶出生，黑腳企鵝、歐亞水獺、馬來貘都有新成員報到，歡迎民眾搭乘列車按圖索驥，找找隱藏在車廂裡的各種動物。

北市觀傳局與台北捷運公司、動物園攜手推出捷運文湖線彩繪觀光列車，今天下午4時30分將發出第一班，至明年3月15日，每天約發車10車次，邀請民眾趁元旦連假、寒假及春節年假期間到動物園看大貓熊，再搭乘貓纜上貓空喝好茶，還可以到指南宮賞櫻花，以及暢遊台北燈節。

動物園今天發布新聞稿表示，圓寶滿170日齡，近期開始讓牠到室內活動場熟悉環境、體驗設施，為與民眾見面做準備。不過，動物園說，圓寶一到地上就直直地往門口走去，想要回到育嬰房找媽媽，讓保育員意外發現圓寶的方向感特別敏銳，自帶「導航系統」。

此外，據保育員觀察，圓寶與姊姊「圓仔」最不同的地方在於，圓仔小時候爬棲架特別大膽，離地面還有一些距離時，就敢放手溜回地面；圓寶則謹慎很多，還沒踩穩絕不放手。

在圓寶亮相前，悠遊卡公司特別為圓寶設計兩款悠遊卡，今天開始發行，讓貓熊控能帶著圓寶一起悠遊台灣。