淡海輕軌推學生優惠 12/21日起3個月單程10元

新北捷運公司今天表示，為鼓勵學生搭乘淡海輕軌通學和觀光，21日起至明年3月20日止3個月，全國大專院校及國、高中學生凡持「電子票證學生票」，即可享單程10元優惠。

淡海輕軌第一期通車，包含綠山線、藍海線第一期，沿線匯集淡江大學、台北海洋科技大學、真理大學、聖約翰科技大學及淡水商工等多所大專院校，其中淡江大學及台北海洋科技大學設有輕軌車站。

新北捷運公司總經理吳國濟今天透過新聞稿表示，為提升及培養學生族群搭乘輕軌的意願與習慣，自21日起至民國110年3月20日期間，針對國高中及大專院校學生，推出單程新台幣10元的學生優惠方案，第一階段試辦3個月，視成效評估是否續推。

新北捷運公司表示，學生方案適用對象為持有悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證學生票的全國國高中及大專院校學生，但不另享有轉乘優惠，6至12歲的小學生依據各縣市原補貼方案收費，不適用此方案。