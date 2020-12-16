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2020台北馬拉松周日登場 交通管制公車暫停服務

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
南港區交通管制圖。圖／北市交大提供
南港區交通管制圖。圖／北市交大提供

「2020台北馬拉松」將於12月20日周日早上5時開跑，沿線行經市府路、仁愛路、信義路、南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、觀山河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道等，至下午1時，參加選手共計2萬8000人，其中全馬組9000人、半馬組1萬9000人，活動期間沿線交通街進行管制，管制道路範圍的公車候車處也將暫停服務。

北市警察局交通大隊指出，活動當天將於6時30分起跑，沿線行經市府路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東(西)路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南(北)路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、健康路、塔悠路、三民路、南京東路四、五段等市區道路，及南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、觀山河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道。

交大指出，活動當天，將於前揭路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行，管制範圍內的公車候車處也將暫停服務，相關資訊可至北市公運處官網查詢馬拉松交通管制時間可參考官網資訊

交大表示，為維護道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成的不便，呼籲用路人在活動管制期間，提前改道或搭乘大眾捷運系統，留意收聽警察廣播電台路況插播報導，並遵守現場執勤員警及義交人員指揮行駛，共同維護交通安全與秩序。

南京東路交通管制圖。圖／北市交大提供
南京東路交通管制圖。圖／北市交大提供
2020臺北馬拉松車輛改道示意圖。圖／北市交大提供
2020臺北馬拉松車輛改道示意圖。圖／北市交大提供
中正區古城門周邊路線交通管制圖。圖／北市交大提供
中正區古城門周邊路線交通管制圖。圖／北市交大提供
2020臺北馬拉松交通管制時間圖。圖／北市交大提供
2020臺北馬拉松交通管制時間圖。圖／北市交大提供

自行車 警察 交大

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