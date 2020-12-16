2020台北馬拉松周日登場 交通管制公車暫停服務

「2020台北馬拉松」將於12月20日周日早上5時開跑，沿線行經市府路、仁愛路、信義路、南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、觀山河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道等，至下午1時，參加選手共計2萬8000人，其中全馬組9000人、半馬組1萬9000人，活動期間沿線交通街進行管制，管制道路範圍的公車候車處也將暫停服務。

北市警察局交通大隊指出，活動當天將於6時30分起跑，沿線行經市府路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東(西)路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南(北)路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、健康路、塔悠路、三民路、南京東路四、五段等市區道路，及南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、觀山河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道。

交大指出，活動當天，將於前揭路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行，管制範圍內的公車候車處也將暫停服務，相關資訊可至北市公運處官網查詢；馬拉松交通管制時間可參考官網資訊。