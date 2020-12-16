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新北國土計畫年底發布 首創國土服務團說明開發原則

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市府今率全國之先成立「國土服務團」，將在明年底公展前與民眾宣導及溝通。記者吳亮賢／攝影
新北市府今率全國之先成立「國土服務團」，將在明年底公展前與民眾宣導及溝通。記者吳亮賢／攝影

「新北市國土計畫」將於年底發布實施，共劃定國土、農業、城鄉、海洋4大功能分區，主要針對非都市計畫土地，未來需依土地使用原則開發。新北市府今也率全國之先成立「國土服務團」，由相關局處及北部五所學校師生組成，將在明年底公展前與民眾宣導及溝通。

新北市陸域土地面積約2052.57平方公里，其中都市計畫面積約 1247.11平方公里，占全市陸域 60.76%，非都市土地面積合計約805.46平方公里，占全市陸域 39.24%。

地政局指出，國土計畫實施後，每筆土地將重新畫設「國土功能分區」，未來土地開發與利用，均需依全新的土地使用管制規定，預計年底公告實施，並將於4年內公告國土功能分區圖，預計113年底正式全面上路，取代現行區域計畫。

地政局編定管制科長黎志偉說明，預計明年第四季進行公開展覽，為讓民眾更清楚理解，國土服務團將於公展前巡迴宣導，並由台北大學、政治大學、台北市立大學、文化大學、銘傳大學等5校空間規畫相關科系師生協助說明。

黎志偉表示，透過年輕世代參與，除可讓民眾更有親切感，也能幫助學生結合理論與實務，提早熟悉公部門及職場經驗。

新北市長侯友宜今出席成立典禮時表示，國土服務團為全國首創，由地政局、城鄉局、區公所、地政事務所同仁以及師生主動出擊，與地方面對面溝通，「新北市就是台灣的縮影，藉此讓學生在就學時期，就有機會更認識、更愛這片土地。」

新北市府今率全國之先成立「國土服務團」，成員包括台北大學、政治大學、台北市立大學、文化大學、銘傳大學等5校空間規畫相關科系師生。記者吳亮賢／攝影
新北市府今率全國之先成立「國土服務團」，成員包括台北大學、政治大學、台北市立大學、文化大學、銘傳大學等5校空間規畫相關科系師生。記者吳亮賢／攝影

都市計畫 侯友宜

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