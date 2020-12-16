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新北4工藝師獲國家級認證　侯友宜讚台灣工藝再添瑰寶

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
文化部今年辦理第六屆「台灣工藝之家」評選，新北市共有林國信、許明香、許旭倫及蘇正立4位工藝家獲得 「台灣工藝之家」正式授證。圖／新北市文化局提供
文化部今年辦理第六屆「台灣工藝之家」評選，新北市共有林國信、許明香、許旭倫及蘇正立4位工藝家獲得 「台灣工藝之家」正式授證。圖／新北市文化局提供

文化部今年辦理第六屆「台灣工藝之家」評選，新北市共有林國信、許明香、許旭倫及蘇正立4位工藝家獲得 「台灣工藝之家」正式授證。新北市長侯友宜則稱讚台灣工藝文化再添瑰寶。

新北市文化局長龔雅雯表示，「台灣工藝之家」為文化部指導國立台灣工藝研究發展中心推動傑出工藝家認證機制，也是睽違8年再度舉辦，全國計有86位工藝家參選，初選由各縣市政府推薦在地工藝家，再由工藝中心邀集工藝界專家學者進行複審，經過實地訪視後進入決審的工藝家計54位，最後經認證通過者共25位，本屆有4位工藝家歷經評選層層關卡獲得肯定，充分展現了新北市傳統工藝豐富的能量與文化底蘊，更是新北市的驕傲與榮耀。

此次獲證的工藝師林國信擅長金工銀壺飾品創作，以「木目金」、「口打出」、「鏨花」、「鍛敲」等技法，將水的線條、金屬的線條引入壺的線條，將傳統技術用新思維詮釋。

許明香則擅長陶藝雕塑的仿真技巧，對泥土特性的掌握已達泥中有我，我中有泥，作品傳達出對於傳統人文的關懷與憶舊，呈現出人文溫度。許旭倫的陶藝作品透過抽象造型傳達思想意識，藉由不同媒材的融合，創作造型的抽象化，作品呈現獨特的陶瓷風貌。

蘇正立從藝術性的創作陶出發，傳達出生活陶的藝術理念，在生活陶與藝術陶之間找到平衡，作品既復刻古早味又帶出質樸的藝術品位。此外，在歷年來14位獲證工藝師中，陶瓷類佔了8位，其創作面向各有千秋，作品面貌風姿多變；其他工藝師獲證類別如金工、石工、皮塑、製鼓、珊瑚雕、毫芒雕刻等，每一位都代表新北市工藝能量的多元與豐沛。

龔雅雯表示，為了推廣新北市在工藝領域的特色與成果，文化局也預計在2021年舉辦工藝之家大展，期望透過展覽，帶動民眾認識新北市的工藝家與工藝技術創作，未來將推動與各項產業結合的工藝與生活美學，發展新北獨具特色的工藝文化產業，讓新北在地工藝發光發熱走入國際。

陶藝

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