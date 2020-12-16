聽新聞
test
0:00 / 0:00
議員戴瑋姍邀民眾捐發票換香蕉 做公益品嘗美味農產品
為推廣屏東優質香蕉，立委鍾佳濱、新北議員戴瑋姍、香蕉達人江祐丞與新北屏東同鄉會，今日在板橋接雲寺發起「挺香蕉、蕉朋友」義買活動，現場共有2.5噸香蕉，民眾只要用3張發票就能換到一串美味香蕉，新北市議員戴瑋姍表示，發票也會在活動後全數捐給社福團體，既幫助蕉農，又能做愛心。
今天活動現場總計有2400份香蕉、重達2.5公噸，皆由香蕉達人江祐丞友情提供。江祐丞表示，自己在屏東經常舉辦義賣活動，他也希望板橋的市民能用發票免費換香蕉，享用來自屏東的美味，未來能多多選購屏東的香蕉，支持屏東蕉農。
戴瑋姍說，受到新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊公益團體募款情況，這次活動結合捐發票行動，募得的發票將全數捐予創世基金會，讓大家品嚐香蕉之餘，邀請民眾一起做公益愛心。
戴瑋姍表示，香蕉熱量低又有飽足感，工作繁忙時當填飽肚子的點心，或運動健身後補充熱量的食物，都很適合。香蕉富含營養價值，有益心血管健康，還能幫助消化道健康。此次活動也有許多里長共襄盛舉，這些香蕉也會送至里長辦公室，作為老人共餐的食材，讓長輩們也能品嘗到來自屏東的優質農產品。
立委鍾佳濱表示，香蕉是屏東是全台最大的香蕉產區，也是屏東最有代表性水果之一，口感香甜，品質極佳。今年台灣風調雨順，高屏地區香蕉產地大豐收，邀請民眾多吃當季水果，支持台灣農產品、鼓勵台灣蕉農。
台灣省青果運銷合作社管理部副理吳進江說，之前因氣候較熱，導致香蕉產量增加，現在因天氣變冷讓香蕉的生長速度較慢，目前香蕉市價一公斤10元，價格與之前相比有相對回穩，若在拍賣市場可賣到一公斤17元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言