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新北通過外送自治條例 外送員每年都要教育訓練

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市府今通過新北市外送平台業者管理自治條例，未來每名外送員每年須接受至少1小時的交通安全教育訓練課程。圖／報系資料照片
新北市府今通過新北市外送平台業者管理自治條例，未來每名外送員每年須接受至少1小時的交通安全教育訓練課程。圖／報系資料照片

新北近1年每月有466件事故，新北市府今通過新北市外送平台業者管理自治條例，未來每名外送員每年須接受至少1小時的交通安全教育訓練課程，另外新北去年機車事故有129人死亡，新北交通局加碼機車駕訓班補助名額，盼能降低機車死亡案件。

新北統計2019年10月到今年11月美食平台的外送員事故，事故件數為466件、平均每月38.8件，受傷人數207人、平均17.25人，新北勞工局制定外送平台業者管理自治條例，包含安全駕駛訓練、保險、食品安全等項目都有規範。

交通安全科科長林昭賢說，今年8月找來美食平台進行安駕訓練，未來每年都會有訓練課程，今市府也通過自治條例，規定外送員每年只少1小時的交通安全教育訓練課程，新進外送員要有3小時課程，並把外送員名冊提給交通局核備。

林昭賢表示，未來外送員若出現重大違規、造成死亡車禍者，都須召回安排再訓練，違反者若未在期限內改善，將處3萬以上、6萬以下的罰緩，交通局也會每季公布外送員在新北發生的交通事故統計資料。

另外新北交通事故中，機車死亡件數占6成、受傷件數占8成，2019年新北交通意外死亡共225人，機車就有129人，且機車騎士自摔、自撞高達45人，肇事原因以未注意車前狀況、未保持車距為主。

林昭賢說，機車肇事案件多顯示超速、操控均有問題，公路總局去年針對初考機車照者，補助新北機車駕訓班補助共2300名，在年底前就全數補助完畢，今年新北媒合公車公再加碼挹注1000個名額。

林昭賢表示，機車駕訓班每名補助1300元，根據交通大學「機車駕訓制度補助計畫」研究指出，經訓練者違規風險減少32%、肇事風險減少20%，目前新北以鼓勵方式進行，未來盼能制度化。

外送員 事故

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