外送員車禍每天平均5.4件 北市擬修自治條例提高保險金

外送員穿梭大街小巷，台北市議員應曉薇上午公布北市外送平台外送員交通事故件數統計，從去年10月至今年12月8日，共發生2367件，平均每日發生5.4件，因耶誕節、跨年、農曆春節等假期將至，希望市府望政府重視外送員交通安全。

據北市勞動局初估，北北基的外送平台外送員人數約4萬人，應曉薇指出，北市勞動局率先訂定外送平台業者管理自治條例，並提供全時保險，為了給外送員進一步保障，她提議增修自治條例，將外送員的意外保險，由原來的200萬調高至300萬元。

交通大隊指出，市警局從去年10月1日起，在道路交通事故中新增「外送平台特殊註記」，作為分析外送交通事故發生原因及研擬防制對策，肇事年齡層以30至39歲最多、18至25歲次之。肇事原因主要為未注意車前狀況、未依規定讓車、超速失控。

熱區為北市大安區、中山區較多，肇事熱點為仁愛路與敦化南路口、市民大道與復興南路口發生最多。交大指出，熱點大多位於商業活動熱絡地區，北市全天交通事故約270件，外送員為其中的5.4件。

應曉薇上午舉行記者會，台北市網路平台外送員工會理事長鄭力嘉指出，工會做過民調，外送伙伴們最擔心發生的是，第一名就是車禍，其次是餐廳備餐過久、連繫不到消費者、找不到地址、遇到「奧客」、食物沒包裝好或遺漏餐點等，北市訂自治條例，對外送確實多了一份保障。

針對保險，勞動局長陳信瑜指出，明年初重新滾動式修正自治條例，舉辦座談會，邀請業者、外送員、工會討論，將全時段保險從200萬元提高至300萬。

警方統計，外送員交通違規案件，從去年11月至今年12月13日止，共計8587件，以違停、違規右轉、逆向最多，平均每月約6、700件。

交大副大隊長林聖章指出，警方為加強外送員交通安全，會參與各家業者舉辦外送員安通安全講習課程，指派具交通事故處理實務的資深員警，分享外送員交通事故案例及宣導交通違規執法現況，提醒外送員防禦駕駛及守法觀念。

針對違停，北市交工處表示，北市共在17處地點，設置106格「限時15分鐘停車格」地點大多學校、機關、夜市和商圈，業者有需要，可以向市府申請。應曉薇也說，希望訂單民眾對外送員多一份感恩，減少催促，勿因一點遲到就給負評，也可共同減少交通事故發生。