柯文哲嗆蔡英文：中央政績要北市幫 政治鬥爭到此

台北市明倫社宅租金高惹議，北市議會昨暫擱都發局住宅基金預算。台北市長柯文哲今天表示，社宅租金也可以非常便宜，但對他來說，就是資源分配。柯也再嗆蔡總統，蔡說要蓋12萬戶，但中央政績有五分之一是要台北市幫完成，台北市走在前面，但因中央還沒有蓋好，租金沒壓力，他已不想打口水戰，政治鬥爭到此為止。

柯文哲今天出席社宅長期維護管理精進模式研討會，對於社宅爭議持續延燒，形成會場來了將近22支電視台攝影機，柯文哲還自嘲「依照我的經驗，攝影機有12支是標準；超過16支後就是『國有大事』，超過22支攝影機就是『天有異象』。」

對於蔡英文總統昨天在臉書提到，盼願意參與社宅的人比唱衰的多。柯說，蔡總統要蓋12萬戶社宅，其中2.4萬戶其實是台北市的額度，這要中央與地方合作，才能做得起來，中央政績有五分之一是北市要幫完成，台北政府走在前面。

柯文哲說，北市府先前與內政部次長花敬群的會議中已經提出，國家住都中心要蓋社宅，台北市也在蓋，不能中央地方兩邊計算基準不一樣，這絕對會出問題，希望租金標準要盡快解決，但因中央還沒有蓋好，完全沒有壓力，但台北市走在前面，發現了問題，他已經不想打口水戰，政治鬥爭到此為止，把事情做好就好。